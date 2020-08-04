Черногория внезапно внесла РФ в "зеленую зону". В посольстве Украины недовольны

Правительство Черногории считает, что таким образом сможет восстановить туризм

Пляж в Черногории Фото из открытых источников

Черногория отнесла Россию к списку стран "зеленой зоны", граждане которых могут пересекать черногорскую границу. Об этом сообщает RTCG.

Отмечается, что решение должно помочь привлечь российских туристов для скорейшего восстановления соответствующей индустрии. Кроме того, отныне въезжать в Черногорию могут и граждане Азербайджана.

В Национальные туристической организации отметили, что решение создает предпосылки для создания определенного туристического трафика в августе и сентябре. Там заявили, что в пик сезона в страну приезжает больше всего гостей из России.

В свою очередь, консул украинского посольства в Черногории Михаил Шматов негативно высказался о послаблениях карантинных ограничений для россиян. "Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в зеленой зоне. Без всяких условий, Карл! Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13-14 авиа бортов в неделю, находится в ограниченных правах", – написал дипломат в Фейсбук.

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Напомним, недавно Черногория изменила правила пересечения границы для украинцев. Власть страны запретила въезд для граждан Украины на автомобильном транспорте. Зато попасть на территорию страны украинцы могут самолетом.