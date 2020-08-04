live
Новости » Мир Читати новину українською

Черногория внезапно внесла РФ в "зеленую зону". В посольстве Украины недовольны

Правительство Черногории считает, что таким образом сможет восстановить туризм

Пляж в Черногории Фото из открытых источников

Черногория отнесла Россию к списку стран "зеленой зоны", граждане которых могут пересекать черногорскую границу. Об этом сообщает RTCG.

Отмечается, что решение должно помочь привлечь российских туристов для скорейшего восстановления соответствующей индустрии. Кроме того, отныне въезжать в Черногорию могут и граждане Азербайджана.

В Национальные туристической организации отметили, что решение создает предпосылки для создания определенного туристического трафика в августе и сентябре. Там заявили, что в пик сезона в страну приезжает больше всего гостей из России.

В свою очередь, консул украинского посольства в Черногории Михаил Шматов негативно высказался о послаблениях карантинных ограничений для россиян. "Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в зеленой зоне. Без всяких условий, Карл! Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13-14 авиа бортов в неделю, находится в ограниченных правах", – написал дипломат в Фейсбук.

Новости по теме: В какие страны украинцы могут полететь на отдых: Криклий представил обновленный список

Напомним, недавно Черногория изменила правила пересечения границы для украинцев. Власть страны запретила въезд для граждан Украины на автомобильном транспорте. Зато попасть на территорию страны украинцы могут самолетом.

 

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Ликвидация "полтавского террориста", новые правила карантина и приводнение космического корабля Crew Dragon: Главное за выходные ТКГ без Кучмы, создание "Люблинского треугольника" и День Крещения Руси: Главное за 28 июля Нарушение перемирия на Донбассе, экстренное заседание ВОЗ и гибель коммунальщиков в Харькове: Главное за 27 июля Деньги от ЕС, вспышка заболеваемости COVID-19 и новое звание для Кадырова: Актуальное на утро 24 июля
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий в эфире телеканала ZIK | 03.08.20
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Премьер пообещал сделать тарифы ниже, а делает все наоборот, - Владимир Кацман
Михаил Добкин | Ток-шоу
События в столичном БЦ
Захват в БЦ