Черногория разрешила въезд украинцам без ограничений

Решение приняли после возмущений украинского консула относительно разрешения на свободный въезд для россиян

Пляж в Черногории Фото из открытых источников

Власти Черногории включили Украину в свою "зеленую зону" и разрешили въезд украинцев без ограничений. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Чороногории в Фейсбук.

Известно, что координационный совет по инфекционным заболеваниям обновил "зеленый" список стран, по которым с завтра, 7 августа, в Черногорию без дополнительных ограничений, кроме украинцев, могут въезжать граждане Азербайджана, Беларуси, Канады, России и Зимбабве. Отныне не нужно даже иметь результаты ПЦР-теста.

Напомним, недавно Черногория отнесла Россию к списку стран "зеленой зоны", граждане которых могут пересекать черногорскую границу, что вызвало возмущение у украинского консула. Тогда отмечалось, что решение должно помочь привлечь российских туристов для скорейшего восстановления соответствующей индустрии.

В то же время, консул украинского посольства в Черногории Михаил Шматов негативно высказался о послаблениях карантинных ограничений для россиян, ведь Украина, по его словам, с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов.

Ранее Черногория изменила правила пересечения границы для украинцев. Власть страны запретила въезд для граждан Украины на автомобильном транспорте. Зато попасть на территорию страны украинцы могли самолетом.