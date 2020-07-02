Черногория легализовала однополые пары

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Законом не предусматривается возможность усыновления детей

1 июля парламент Черногории принял закон об однополых браках. Об этом пишет Regnum.

Сообщается, что за соответствующий законопроект проголосовало 42 депутата (из необходимых 41), 5 человек - против. Согласно закона, в Черногории разрешается однополым парам пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальным парам.

Однако, законом не предусматривается возможность усыновления детей.

Принятие закона поприветствовали президент Черногории Мило Джуканович, премьер-министр Душко Маркович, посольство США, представители общественных и правозащитных организаций страны.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда назвал пропаганду прав ЛГБТ "идеологией", которая является более разрушительной, чем коммунизм.