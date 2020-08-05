Из-за слабости власти есть риски таких катастроф и в Украине: Политолог о взрыве в Ливане

Телеканал ZIK

Когда Советский Союз был слабым, возникали Чернобыль и взрывы в Уфе

В Украине власть слаба для реагирования на такие риски, как взрыв в Бейруте, поэтому у нас есть опасность повторения такого рода катастроф.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Валерий Дымов.

Эксперт, комментируя взрыв в Ливане, отметил, что очень важным в предотвращении таких ситуаций является то, чтобы "центр управления" государством мог ответить вызовам современности.

"Вопрос не в том, каким образом могут возникать опасные ситуации, а вопрос в том, что есть контур системы и есть центр управления этой системой. И если центр управления не может отвечать тем вопросам и той повестке дня, будут возникать такие вещи. Поэтому мы говорим о том, что в Украине власть слабая для реагирования на такие риски", – подчеркнул Валерий Дымов.

Политолог добавил: когда Советский Союз был слабым, возникали Чернобыль, взрывы в Уфе и различные катастрофы, которые не происходят на уровне месте.

"Это возникало потому что центр уже не соответствовал той системе. И сегодня старая система админуправления в Украине уже не функционирует, новая, которая пришла, – не на анализе политики, а в политике анализов, не на дебатах относительно видения будущего, поэтому мы имеем риски, в том опасность в Украине относительно повторения такого рода катастроф", – заявил политический эксперт.

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Напомним, накануне в порту Бейрута, столицы Ливана, в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва, в результате которых повреждены десятки зданий.

Позже по результатам первоначального расследования, причиной взрыва в Бейруте стала бездеятельность и халатность в хранении взрывоопасных материалов на портовых складах. Как отмечается, пожар начался на 9-м складе и перекинулся на 12-й, где хранилась аммиачная селитра. Вопросы безопасности хранения селитры рассматривали несколько комитетов, но они так и не издали указ об утилизации этого легковоспламеняющегося материала.

По информации Reuters, за 6 месяцев до взрыва было предупреждение о необходимости утилизации селитры, однако несколько комитетов так и не выдали соответствующий указ.