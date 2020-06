Через бойкот Facebook Цукерберг уже потерял 7 миллиардов долларов

Марк Цукерберг. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Стоимость Facebook упала на 8,3%, или на $ 56 млрд

Акции Facebook упали на 8,3% в пятницу после того, как крупный рекламодатель Unilever Plc присоединился к бойкоту рекламы в соцсети, что уменьшило состояние Цукерберга на 7,2 млрд долл. Об этом сообщает The Bell.

Отмечается, что 17 июня активисты сразу нескольких общественных организаций призвали бренды отказаться от рекламы на Facebook.

В частности, соцсеть обвиняли в том, что она недостаточно борется с подстрекательством против протестующих, расизмом, ненавистью и дезинформацией накануне предстоящих президентских выборов.

Активисты требовали, в числе прочего, чтобы Facebook ужесточил модерацию жалоб на травлю и преследования, автоматически удалял материалы разжигают ненависть рекламу и модерировал закрытые экстремистские группы.

По информации Bloomberg, к бойкоту Facebook присоединилось более 10 крупнейших компаний, в частности:

Unilever Plc, Coca-Cola Co., Honda Motor Co., Hershey Co., Diageo Plc, PepsiCo, Verizon Communications Inc., Levi Strauss&Co., Diamond Foundry Inc., Patagonia Inc., Ben & jerry's Homemade Inc., Viber, The North Face, REI, Upwork Inc., Eileen Fisher Inc.

Бойкотируют Facebook не только сами бренды, но и агентства, которые с ними работают. Так, одно из крупных рекламных агентств разослало более 50 своим клиентам сообщения с призывом поддержать акцию и отказаться от рекламы в соцсети. В пятницу стоимость Facebook упала на 8,3%, или на $ 56 млрд.

Состояние Цукерберга, которое Bloomberg рассчитывает в режиме онлайн, автоматически уменьшилась до $ 82,3 млрд.

Facebook пытается договориться с рекламодателями: крупнейшим из них компания направила письмо, в котором сообщила о сделанных шагах по борьбе с разжигает ненависть контентом, пишет The New York Times. Пока это не получило достаточной реакции, но многие бренды готовы вернуться на платформу, если она пересмотрит свою контент-политику, добавляет издание.

Также Цукерберг в пятницу объявил, что Facebook будет сопровождать все посты, посвященные выборам в США, ссылкой на новый информационный центр для избирателей. Кроме того, компания расширила свой подход к запретным постам, которые разжигают ненависть.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил рекламу, размещенную на странице действующего президента Дональда Трампа, в которой четко виден символ, который нацисты использовали для классификации политических заключенных во время Второй мировой войны, поскольку такое изображение нарушает политику компании.