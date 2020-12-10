Чемпионат Европы по фигурному катанию отменили из-за коронавируса

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Турнир должен был пройти в Загребе 25-31 января

Чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию в Хорватии решили отменить из-за пандемии коронавируса. Соответствующее решение принял Совет Международного союза конькобежцев (ISU), передает ТАСС.

В частности, турнир должен был пройти в Загребе 25-31 января.

Вместе с тем Совет принял решение отменить финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21. Изначально соревнования должны были пройти 10-13 декабря 2020 года в Пекине. Причина аналогичная.

Также ISU отменил чемпионат мира среди юниоров, который должен был пройти 12-13 марта во Франции.

Сообщается, что в календаре остается Чемпионат мира, который должен состояться в Стокгольме с 22 по 28 марта 2021 года.

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Напомним, ранее стало известно, что Лига чемпионов по хоккею сезона-2020/21 не состоится из-за пандемии COVID-19.