Чехия закрыла границу для иностранцев до 15 февраля

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Пересечь границу смогут только граждане страны и люди с разрешением на проживание

Власть Чехии в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19 до 15 февраля закрыла границы для иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

Отмечается, что ограничение действует с сегодняшнего дня, 30 января. В течение запрета въезд на территорию Чехии будет невозможен для всех иностранцев. При этом пересечь границу смогут только граждане Чехии и люди с разрешением на проживание.

Как известно, в Чехии с 27 декабря действует усиленный карантин. Власти закрыли рестораны, бары, кафе, кинотеатры, университеты, школы и тому подобное. Сейчас в стране работают только продуктовые магазины, аптеки и банки.

Напомним, недавно тысячи людей вышли на улицы Праги после того, как правительство страны решило продлить и ужесточить карантинные ограничения. По данным правоохранителей, тогда в массовых акциях приняли участие около двух тысяч человек, многие из которых не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что тюремная служба Чехии начала принимать на работу в свои госпитали медиков, находящихся среди заключенных. Такое нововведение объяснили реакцией на нехватку врачей в системе тюрем.