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Чехия с 5 октября введет чрезвычайное положение из-за COVID-19

Чехия заявила об усилении карантина через коронавирус Фото из открытых источников

В стране опасаются коллапса медицинской системы

В Чехии с понедельника, 5 октября, будет введено чрезвычайное положение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Соответствующее решение приняло чешское правительство 30 сентября, сообщает Ceske Noviny.

Отмечается, что первым шагом будет полное закрытие школ на две недели. Такое ограничение коснется регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом COVID-19. Кроме этого, в Чехии студентов медицинских вузов намерены привлечь к борьбе с болезнью. 

По словам министра здравоохранения Романа Примулы, в связи с усилением карантина будет ограничено "жизнедеятельность чехов в свободное время". В то же время прекращать временно работу предприятий и другого бизнеса не планируют. 

Также Роман Примула пояснил, что чрезвычайное положение в стране вводят не из-за большого количества новых больных, а из-за того, что многие пациенты нуждаются в госпитализации. 

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"Эта ситуация не о количестве новых случаев, а о том, сколько пациентов нуждаются в госпитализации", - отметил Примула.

Так, сейчас в Чехии с коронавирусом госпитализированы 976 человек, 173 из них в отделениях интенсивной терапии, 111 - на аппаратах вентиляции легких.

Всего в стране 67 843 подтвержденных случаев болезни, 32 759 выздоровели, а 636 человек умерли. 

Напомним, 13 сентября Роман Примула сообщал о начале "второй волны" эпидемии коронавируса COVID-19 в Чехии. По его словам, если болезнь в дальнейшем будет распространяться такими темпами, то через месяц больницы будут переполнены пациентами. 

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