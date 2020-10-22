Чехия просит помощи ЕС и НАТО для борьбы с COVID-19

Чехия заявила об усилении карантина через коронавирус Фото из открытых источников

В Чехию уже были отправлены первые 30 аппаратов ИВЛ

Чешская Республика, которая стала одной из наиболее пораженных коронавирусом европейских государств, запросила помощь от Евросоюза и НАТО для борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Сегодня в Чешскую Республику были отправлены первые 30 аппаратов ИВЛ по европейской программе rescEU, в рамках которой в шести странах ЕС - в Дании, Германии, Греции, Венгрии, Швеции и Румынии - созданы необходимые резервы медоборудования.

"Чехия прямо сейчас встает перед одной из самых тяжелых ситуаций в Европе. Количество случаев коронавируса быстро растет. Страна нуждается в медицинском оборудовании для ухода за пациентами больниц. Мы не оставляем наших европейских друзей наедине в трудные времена. Европейская Комиссия мобилизует медицинские материалы через наш механизм гражданской защиты. Я только что имела разговор с премьер-министром Андреем Бабишем, чтобы сообщить о скором отправлении в Чехию первых 30 вентиляторов из наших резервов rescEU", - отметила Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что этот резерв медицинского оборудования был создан весной для накопления важных медицинских материалов, которые направляется странам, имеющим в них потребность. По словам Ляйен, Еврокомиссия продолжает поддерживать контакт с другими странами ЕС с целью мобилизовать больше ИВЛ для Чешской Республики.

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