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Чехия объявила чрезвычайную ситуацию и ввела пограничный контроль из-за угрозы коронавируса

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Правительство Чехии ограничило въезд в страну для иностранцев и запретил чехам въезд в опасные страны

Правительство Чехии объявило чрезвычайную ситуацию в стране из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил правительство Чехии в Twitter.

"Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Чешской Республике из-за угрозы для здоровья в связи с демонстрацией наличия коронавируса под названием SARS CoV-2", - говорится в сообщении.

В частности введение чрезвычайной предполагает запрет мероприятий с более чем 30 людьми и запрете работы ресторанов с 8 вечера до 6 утра. 

Также правительство Чехии ограничило въезд в страну для иностранцев и запретило чехам въезд в страны с повышенной угрозой заражения коронавирусом. Меры будут действительны в течение 30 дней.

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Напомним, ранее в Польше заговорили о намерении объявить состояние эпидемической угрозы из-за распространения пандемии коронавируса.

 

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