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Чехия и Дания ослабили карантинные меры

Карантин в Чехии из открытых источников

Первыми начнут работать магазины и детские сады

В Дании и Чешской Республике приняли решение в ближайшие дни ослабить карантинные ограничения, передает Радио Прага.
 
Согласно сообщению, в Чехии с 9 апреля откроются некоторые магазины, а в Дании с 15 апреля заработают детские сады и начальные школы.
 
Кроме этого, с сегодняшнего дня, 7 апреля, можно будет заниматься спортом на природе без масок, однако нужно придерживаться дистанции не менее двух метров.
 
С 9 апреля в Чехии откроются магазины для хобби и рукоделия, ремонт велосипедов, хозяйственные магазины, а после Пасхи, которую в Чехии празднуют 12 апреля, правительство обсудит возможность открытия обувных и канцелярских магазинов.
 
Также с 14 апреля в случае уважительной причины, такой, как командировка, будет разрешен выезд за пределы Чехии.
 
Как сообщается, в Дании детские сады и начальные школы заработают с 15 апреля, остальные школы планируется открыть с 10 мая, сообщает DW. При этом кафе, парикмахерские и торговые центры останутся закрытыми, по-прежнему нельзя будет собираться группами более 10 человек.
 
"Повседневная жизнь пока что не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще многие месяцы с большим числом ограничений", - подчеркнула премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
 
Напомним, ранее власть Австрии представила план постепенного ослабления карантина, введенного в стране для борьбы с пандемией коронавируса.
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