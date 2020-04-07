Чехия и Дания ослабили карантинные меры

Карантин в Чехии из открытых источников

Первыми начнут работать магазины и детские сады

В Дании и Чешской Республике приняли решение в ближайшие дни ослабить карантинные ограничения, передает Радио Прага

Согласно сообщению, в Чехии с 9 апреля откроются некоторые магазины, а в Дании с 15 апреля заработают детские сады и начальные школы.

Кроме этого, с сегодняшнего дня, 7 апреля, можно будет заниматься спортом на природе без масок, однако нужно придерживаться дистанции не менее двух метров.

С 9 апреля в Чехии откроются магазины для хобби и рукоделия, ремонт велосипедов, хозяйственные магазины, а после Пасхи, которую в Чехии празднуют 12 апреля, правительство обсудит возможность открытия обувных и канцелярских магазинов.