Чехия и Дания ослабили карантинные меры
Первыми начнут работать магазины и детские сады
В Дании и Чешской Республике приняли решение в ближайшие дни ослабить карантинные ограничения, передает Радио Прага.
Согласно сообщению, в Чехии с 9 апреля откроются некоторые магазины, а в Дании с 15 апреля заработают детские сады и начальные школы.
Кроме этого, с сегодняшнего дня, 7 апреля, можно будет заниматься спортом на природе без масок, однако нужно придерживаться дистанции не менее двух метров.
С 9 апреля в Чехии откроются магазины для хобби и рукоделия, ремонт велосипедов, хозяйственные магазины, а после Пасхи, которую в Чехии празднуют 12 апреля, правительство обсудит возможность открытия обувных и канцелярских магазинов.
Также с 14 апреля в случае уважительной причины, такой, как командировка, будет разрешен выезд за пределы Чехии.
Как сообщается, в Дании детские сады и начальные школы заработают с 15 апреля, остальные школы планируется открыть с 10 мая, сообщает DW. При этом кафе, парикмахерские и торговые центры останутся закрытыми, по-прежнему нельзя будет собираться группами более 10 человек.
"Повседневная жизнь пока что не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще многие месяцы с большим числом ограничений", - подчеркнула премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Напомним, ранее власть Австрии представила план постепенного ослабления карантина, введенного в стране для борьбы с пандемией коронавируса.