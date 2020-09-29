Чехия готовится объявить чрезвычайное положение

Чехия

Вопрос будет рассмотрен на заседании правительства в среду, но в случае принятия его еще должен утвердить парламент

Новый министр здравоохранения Чешской Республики Роман Примула вынесет на рассмотрение правительства предложение о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, передает "Укринформ".

Примула уже анонсировал ограничение количества людей на собраниях до 10-20 человек, переход средних школ на дистанционное обучение (вузы во многих городах уже работают в таком режиме).

Отметим, что весной Чехия уже жила в условиях чрезвычайного положения со строгими ограничениями. Среди прочего республика закрыла границы со всеми соседними странами. Сам Примула, который тогда был заместителем министра, предлагал закрыть границы на 2 года. Сейчас ситуация выглядит иначе - соседи объявили Чехию регионом риска.

Напомним, на фоне резкого роста количества случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Чехии министр здравоохранения страны Адам Войтех заявил о своей отставке.