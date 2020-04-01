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Чечня первой в России заявила о закрытии своих границ из-за коронавируса COVID-19

Запрет на въезд и выезд начнет действовать с 5 апреля

Рамзан Кадыров из соцсетей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что с 5 апреля будет полностью прекращен въезд и выезд из региона, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Meduza

Согласно сообщению, Чечня перестанет принимать самолеты, поезда и любой автотранспорт, кроме автомобилей экстренных служб, а также поставок продуктов и медицинских товаров. 

"Кто хочет вернуться домой, он должен вернуться к 5 апреля. После этого впускать не будут. Если касается безопасности народа, мне без разницы", - заявил Кадыров. Такое решение было принято после того, как утром 1 апреля в Чечне скончался первый пациент с коронавирусом.

Кадыров также добавил, что после этой даты в регионе проведут санитарную очистку населенных пунктов. 

Напомним, в российском Новосибирске с 1 апреля начали ежечасно включать сирену, чтобы напомнить людям о необходимости пребывания на домашнем карантине.

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