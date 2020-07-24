Бывший соперник Лукашенко уехал из Беларуси из-за угрозы ареста

Белорусский государственный деятель Валерий Цепкало Фото из открытых источников

Жена экс-кандидата осталась в Беларуси, чтобы помогать в избирательной кампании Тихановской

Бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси, который собирался участвовать в президентских выборах, Валерий Цепкало уехал из Беларуси из-за опасения ареста. Об этом он сообщил изданию "Дождь".

По словам Цепкало, к нему поступила информация о готовящемся аресте. Поэтому, чтобы избежать преследования, он вместе с двумя детьми выехал за пределы Беларуси и сейчас находится в Москве.

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Однако, жена бывшего белорусского чиновника Вероника осталась в стране. Отмечается, что она сейчас участвует в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской.

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По словам жены Цепкало, семья имеет информацию не только о возможном аресте Валерия Цепкало, но и лишении их родительских прав. В связи с этим было принято решение о срочном отъезде.

Отметим, выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Беларуси сняла с президентских выборов кандидата Валерия Цепкало из-за недостаточного количества подписей для регистрации.

Позже ЦИК рассмотрела заявление еще одного соперника Александра Лукашенко Виктора Бабарико и также не позволила зарегистрировать его кандидатом.