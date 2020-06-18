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Бывший президент Казахстана Назарбаев заразился COVID-19

Нурсултан Назарбаев

Назарбаев продолжает работать дистанционно

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заболел коронавирусом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, пишет "РИА Новости".

"К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации - ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", — сообщил Укибай.

Отметим, что ранее COVID-19 диагностировали у спикера парламента Казахстана Нурлана Нигматулина и глава Минздрава Елжана Биртанова. После этого несколько министров и премьер Аскар Мамин приняли решение изолироваться.

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Напомним, ранее первую леди Украины Елену Зеленскую, у которой ранее обнаружили положительный тест на COVID-19, госпитализировали в одну из столичных больниц.

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