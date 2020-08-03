Бывший король Испании решил покинуть страну на фоне обвинений в коррупции

Пока неизвестно, куда экс-глава Испании планирует уехать

Хуан Карлос І Фото из открытых источников

Бывший король Испании Хуан Карлос, который находится под следствием по обвинению в коррупции, заявил, что покидает страну. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что в испанских газетах появилась информация, которая утверждает, что Карлос получил миллионы евро от покойного короля Саудовской Аравии Абдуллы. "Руководствуясь убеждением в желании лучшего для испанцев, их учреждений и Вас как короля, я сообщаю Вам о моем взвешенном решении переехать в это время за пределы Испании", – написал Карлос в письме своему сыну, нынешнему королю страны Филиппу VI.

Пока неизвестно, когда Карлос покинет Испанию, или куда он поедет. В то же время, в представительстве Филиппа сообщили, что "Его Величество Король передал королю Дон Хуану Карлосу свое искреннее уважение и поблагодарил за его решение".

Кроме того, в королевском дворе отметили, что Филипп хочет подчеркнуть историческую важность, которую представляет правление его отца, как наследство, политическая и институциональная работа.

Бывший король Карлос отрекся от престола в 2014 году на фоне серии скандалов. Его сын, король Филипп VI, стал преемником престола и пытался давить на решение вопроса о вероятной коррупции отца.

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Напомним, не так давно Испания выписала бельгийскому принцу Йоахиму штраф в размере более 10 тыс. евро из-за участия в вечеринке во время его путешествия в Кордову в конце мая. Принца обвинили в нарушении карантинных ограничений.