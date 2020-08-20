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Бывшего советника Трампа арестовали по подозрению в хищении средств на стену с Мексикой

Стив Беннон Фото из открытых источников

В рамках кампании We Build The Wall собрали более 25 миллионов долларов

Экс-советника президента США Дональда Трампа Стива Беннона и еще трех других граждан арестовали по подозрению в хищении средств на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом пишет CNN.

В частности, фигуранты обвиняются в расходах на личные нужды сотни тысяч долларов, которые были выделены на строительство стены.

По версии следствия, Бэннон и основатель "Мы построим стену" Брайан Колфейдж присвоили часть пожертвований, которые получила организация (всего ей перечислили больше 25 млн долларов). Бэннон, как утверждается, получил более миллиона долларов.

Бэннону, Колфейджу и еще двум фигурантам его дела предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. Каждый из двух пунктов обвинения предусматривает до 20 лет тюрьмы.

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Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что США намерены возобновить все ранее приостановленные санкции в отношении Ирана. Это связано с тем, что Совет Безопасности ООН не продлил срок действия эмбарго на приобретение Ираном вооружений, срок действия которого скоро истекает. 

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