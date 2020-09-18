Бывшая модель обвиняет Трампа в сексуальных домогательствах

Эми Доррис The Guardian

По словам Эми Доррис, инцидент произошел в 1997 году на чемпионате по теннису US Open

Бывшая модель Эми Доррис заявила о том, что президент США Дональд Трамп изнасиловал ее на Открытом чемпионате США по теннису US Open в 1997 году. Об этом она сказала в интервью The Guardian.

По словам Доррис, которой в то время было 24 года, тогда 51-летний женатый на Марли Мэйпл Трамп напал на девушку возле туалета в своей VIP-ложе.

Экс-модель поделилась, что думала рассказать об инциденте еще в 2016 году, когда несколько женщин выступили с аналогичными обвинениями в адрес тогдашнего кандидата в президенты, но Эми считала, что это может навредить ее семье.

The Guardian

Адвокаты Трампа отрицают, что он когда-то оскорблял или вел себя неподобающим образом по отношению к Доррис.

"Моим дочкам скоро исполнится 13 лет и я хочу, чтобы они знали, что никому не позволено делать с вами то, чего вы не хотите. Я хочу, чтобы они увидели, что я не молчу, что я противостояла кому-то, кто сделал что-то недопустимое", – отметила женщина.

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Напомним, в США кандидатов в президенты страны Дональда Трампа и Джозефа Байдена 33 женщины обвиняют в сексуальных домогательствах. В частности, действующего президента 16 женщин обвиняют в том, что он насильно целовал их и щупал, 7 – в неприемлемых сексуальных действиях и 2 – в домогательствах и изнасиловании; Байдена обвиняют 7 – в неприемлемых комментариях и касаниях и 1 – в домогательствах.