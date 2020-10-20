Был спортзал, а стала церковь: В Польше нашли интересный способ обойти карантинный запрет

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Работой заведения уже заинтересовались правоохранители

В Кракове фитнес-клуб Atlantic Sports Fitness решил стать "Церковью здорового тела", чтобы таким образом избежать карантинных ограничений. Соответствующее объявление на прошлой неделе разместила менеджер заведения в Facebook.

"Поскольку занятия фитнесом нельзя проводить-с сегодняшнего дня созываются религиозные собрания членов ассоциации "Церковь здорового тела". Трудно поверить? В этом мире все возможно", - говорится в заметке.

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Как отмечается, с "членами общины" будут проводить "религиозные мероприятия" "совет старейшин", то есть тренеры. В то же время менеджер Марта написала, что все соответствует закону, и заявила, что заведение не только борется за здоровье, но также за выживание и рабочие места для тренеров.

"Если кто-то не хочет приходить в клуб, то и не надо!"- подытожила менеджер.

По информации польских СМИ, на выходных "церковь" действительно продолжала работать, однако заведением уже заинтересовалась полиция. Правоохранители провели проверку, а сейчас вместе с санэпидемстанцией решают, что делать дальше.

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Напомним, из-за стремительного распространения коронавируса в Польше с субботы, 17 октября в "красную" зону карантина с наиболее строгими ограничениями попала почти половина страны.