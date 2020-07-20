Букингемский дворец показал свадебные фото принцессы Беатрис. Отца невесты на них нет

Принцесса Беатрис была одета в платье и бриллиантовую диадему королевы Елизаветы II

Букингемский дворец обнародовал фотографии со свадьбы принцессы Беатрис, которая является внучкой королевы Елизаветы II и 9-й в линии наследования трона, и итальянского магната Эдоардо Мапелли Моцци, передает ВВС.

Как отмечается, четыре официальные фотографии опубликовали на следующий день после закрытой церемонии в Королевской часовне всех святых в Виндзоре.

В частности, на первом изображении улыбающаяся пара выходит из часовни через цветочную арку.

Свадьба принцессы Беатрис Instagram / The Royal Family

На другой фотографии молодожены стоят у входа с бабушкой и дедушкой Беатрис, королевой и герцогом Эдинбургским.

Свадьба принцессы Беатрис Instagram / The Royal Family

Родителей Беатрис, герцога и герцогини Йоркских, нет ни на одной из опубликованных фотографий, хотя Букингемский дворец подтвердил, что отец провел невесту к алтарю. Принц Эндрю начал избегать появлений на публике после ареста его бывшей подруги Гилен Максвелл по обвинениям в торговле людьми, которые она отрицает.

Как известно, на церемонию Беатрис надела винтажное платье из тафты Peau De Soie цвета слоновой кости дизайнера Нормана Гартнелла, которую ей одолжила королева.

По информации Букингемского дворца, королевское платье перешила для принцессы личная стилистка королевы Анджела Келли и дизайнер Стюарт Парвин.

Королева Елизавета II в платье Peau De Soie Фото из открытых источников

Кроме того, королева Елизавета II одолжила Беатрис бриллиантовую диадему, которую она надевала на собственную свадьбу в 1947 году.

Свадьба Королевы Елизаветы II Фото из открытых источников

После церемонии, по традиции невест из королевской семьи, принцесса Беатрис положили свадебный букет на могилу неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве.

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Напомним, 12 октября 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре состоялась свадьба младшей сестры Беатрис принцессы Евгении Йоркской и Джека Бруксбенка.