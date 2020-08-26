Букеровскую премию получила писательница из Нидерландов
Марике Лукас Риневельд получила премию за дебютный роман "Вечер наступает"
Согласно сообщению, 28-летняя Лукас Риневельд стала первой нидерландской писательницей, получившей эту почетную награду в литературе.
Как отмечается, роман "Вечер наступает" вышел два года назад. Книга рассказывает о фермерской семье, которая потеряла сына из-за несчастного случая.
"Это роман о семье, которая выходит из равновесия, когда умирает один из детей", - отметила автор.
В основу произведения положен факт из биографии писательницы. Когда Марике Лукас Риневельд исполнилось три года, ее 12-летний брат погиб под колесами автобуса.
Справка:
Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) - престижная британская литературная премия, учрежденная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский.
Напомним, в мае прошлого года писательница из Омана Джоха Альхартхи стала лауреатом Международной Букеровской премии за книгу "Небесные тела".