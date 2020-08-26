Букеровскую премию получила писательница из Нидерландов

Согласно сообщению, 28-летняя Лукас Риневельд стала первой нидерландской писательницей, получившей эту почетную награду в литературе.

Как отмечается, роман "Вечер наступает" вышел два года назад. Книга рассказывает о фермерской семье, которая потеряла сына из-за несчастного случая.

"Это роман о семье, которая выходит из равновесия, когда умирает один из детей", - отметила автор.

В основу произведения положен факт из биографии писательницы. Когда Марике Лукас Риневельд исполнилось три года, ее 12-летний брат погиб под колесами автобуса.

Справка:

Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) - престижная британская литературная премия, учрежденная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский.

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Напомним, в мае прошлого года писательница из Омана Джоха Альхартхи стала лауреатом Международной Букеровской премии за книгу "Небесные тела".