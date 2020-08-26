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Букеровскую премию получила писательница из Нидерландов

Марике Лукас Риневельд Фото из открытых источников

Марике Лукас Риневельд получила премию за дебютный роман "Вечер наступает"

Нидерландская писательница Марике Лукас Риневельд получила Международную Букеровскую премию за дебютный роман "Вечер наступает". Об этом сообщает пресс-служба NOS.

Согласно сообщению, 28-летняя Лукас Риневельд стала первой нидерландской писательницей, получившей эту почетную награду в литературе.

Как отмечается, роман "Вечер наступает" вышел два года назад. Книга рассказывает о фермерской семье, которая потеряла сына из-за несчастного случая.

"Это роман о семье, которая выходит из равновесия, когда умирает один из детей", - отметила автор.

В основу произведения положен факт из биографии писательницы. Когда Марике Лукас Риневельд исполнилось три года, ее 12-летний брат погиб под колесами автобуса.

Справка:

Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) - престижная британская литературная премия, учрежденная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский.

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Напомним, в мае прошлого года писательница из Омана Джоха Альхартхи стала лауреатом Международной Букеровской премии за книгу "Небесные тела".

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