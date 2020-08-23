Будете иметь дело с армией: Минобороны Беларуси угрожает протестующим

Марш новой Беларуси 23 августа RFE/RL

По словам министра обороны, именно под бело-красно-белыми флагами "фашисты организовывали массовые убийства"

Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин заявил, если участники митингов будут нарушать порядок у памятников Великой Отечественной войне, то им придется иметь дело с армией. Об этом сообщает в Telegram пресслужба Минобороны Беларуси.

"Мы, военные, не допустим осквернения этих мест (памятников Великой отечественной войне, - ред.), на них не может быть места фашизму! Мы не можем спокойно смотреть, как под знаменами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей – сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, в Минобороны "категорически предупредили", что в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах участники митингов будут иметь дело уже не с милицией, а с армией.

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Напомним, в воскресенье, 23 августа, в Минске белорусские граждане вышли на новую масштабную акцию - "Марш новой Беларуси".