БТР, водометы и силовики: В Минске начался новый протест

Колонна протестующих начала движение в сторону центра

Протест в Минске TUT.by

В воскресенье, 6 сентября, в Минске, запланирован очередной антиправительственный митинг. В 29 день массовых протестов власти Беларуси стянули в Минск спецтехнику и большое количество силовиков. Об этом сообщает портал TUT.BY.

Как отмечается, площадь Независимости в Минске окружили и огородили колючей проволокой. Кроме этого, закрыты подземные переходы, которые ведут в центр города. Колючую проволоку силовики также разворачивают на Октябрьской площади.

Кроме этого, в 12:30 на вход и выход были закрыты Минские станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, площадь Победы, Площадь Якуба Коласа.

В СМИ подчеркнули, что в центр Минска продолжают прибывать автобусы с силовиками. По словам очевидцев, в сторону столицы направлялись БТР. Позже видео в подтверждение этого появилось на канале интернет-портала.

Сообщается, что тяжелую военную технику стягивают к дворцу Независимости. Кроме этого, вдоль проспекта Независимости в районе Нацбанка, а также на улице Ленина расположились силовики со щитами.

По состоянию на 14:40 колонна протестующих в несколько тысяч человек с бело-красно-белыми флагами начала движение по проспекту Независимости в направлении центра Минска.

Напомним, ровно неделю назад в центре Минска развернулся протест, в ходе которого начались столкновения между силовиками и активистами. Перед этим в центр столицы также стягивали военную технику и ОМОН, в частности, десятки солдат и омоновцев окружили Дом правительства на площади Независимости.