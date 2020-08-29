Бросали петарды и жгли шины: В Швеции вспыхнули беспорядки после сожжения Корана

Беспорядки в Швеции из-за сожжения Корана Фото из открытых источников

В ходе столкновений были задержаны примерно два десятка человек

В пятницу вечером, 28 августа, в шведском городе Мальме начались массовые беспорядки после сожжения священной мусульманской книги Коран. Об этом сообщает телеканал SVT.

Как отмечается, участники действа вышли на улицы и начали поджигать салюты, петарды, автомобильные шины и мусор. Кроме этого, возмущенные активисты бросались камнями в полицейских. Ближе к ночи ситуация в Мальме обострилась, из-за чего успокаивать граждан взялись силовики. Однако, урегулировать ситуацию в городе удалось примерно в 4 утра.

По предварительным данным, в ходе столкновений были задержаны примерно 20 человек. Кроме этого, было повреждено несколько полицейских автомобилей и по меньшей мере одно авто спасательной службы. Также есть информация о пострадавших, среди которых, как активисты, так и полицейские.

Заметим, причиной протеста стало публичное сожжение мусульманской книги Коран. Такую антиисламскую акцию в городе планировал провести художник Дэн Пак. Он хотел сжечь священную книгу, завернутую в бекон. Однако, местные власти запретили проводить эту акцию из соображений безопасности.

Несмотря на это, члены датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" выполнили замысел художника и уничтожили книгу. Сожжение Корана они сняли на видео и распространили в соцсетях.

Такой поступок вызвал возмущение у сторонников мусульманства. В результате люди вышли на уличные протесты, которые переросли в беспорядки.

Напомним, ранее в Дании местный житель запостил на Facebook видео, на котором сжигает Коран. В итоге мужчину обвинили в богохульстве. Такое обвинение в Швеции было вынесено впервые за последние 46 лет.