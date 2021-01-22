"Британский" штамм коронавируса является более смертельным, - Джонсон

Борис Джонсон Фото из открытых источников

Премьер напомнил, что новый штамм может значительно легче распространяться между людьми

Новый штамм коронавируса, который впервые появился в Великобритании в декабре прошлого года является более смертоносным, чем его разновидности, которые были известны ранее. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, передает BBC.

Премьер напомнил, что новый штамм может значительно легче распространяться между людьми.

"В дополнение к более быстрому распространению, теперь также оказывается, что есть некоторые доказательства того, что новый вариант, который впервые был обнаружен в Лондоне и на юго-востоке, может быть связан с более высокой степенью смертности", - сказал Джонсон.

Однако следует заметить, что пока ученые не подтвердили информацию о большей смертности от этого штамма.

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Напомним, новый штамм коронавируса B.1.1.7 или VOC 202012/01, который впервые зафиксировали в Великобритании в декабре 2020 года, обнаружили по меньшей мере в 50 странах мира.