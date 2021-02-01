"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Литве

Литва

Пациентка заболела в конце декабря 2020 года

У жителя Вильнюса подтвердили новый штамм коронавируса, который впервые появился в Великобритании в декабре прошлого года. Об этом пишет Delfi со ссылкой на Министерство здравоохранения Литвы.

В министерстве рассказали, что в конце декабря 2020 года у женщины обнаружили коронавирус. А уже в середине января ее образцы отправили в лабораторию Роттердама.

"В конце декабря 2020 года у жительницы Вильнюса подтвердили COVID-19. 12 января 2021 года лаборатория НЦГЗ выслала образцы для исследования в Роттердам, а 27 января был получен ответ, что в Литве обнаружен штамм SARS-CoV-2 с мутацией B. 1.1.7", - сказал работник Минздрава Витаутас Бенюшис.

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Напомним, новый штамм коронавируса B.1.1.7 или VOC 202012/01, который впервые зафиксировали в Великобритании в декабре 2020 года, обнаружили по меньшей мере в 50 странах мира.

Позднее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса, который впервые появился в Великобритании в декабре прошлого года является более смертоносным, чем его разновидности, которые были известны ранее.