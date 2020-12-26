"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Испании и Швеции

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В Испании также проверяют несколько подозрительных случаев

Первые случаи нового штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании, подтвердили в Швеции и Испании. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, Шведское агентство охраны здоровья заявило, что мутацию обнаружили у путешественника из Британии, который почувствовал первые симптомы после прибытия, а впоследствии получил положительный результат теста.

Известно, что больное лицо, чье имя не называют, находилось на самоизоляции, никаких других положительных случаев не выявлено.

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По информации Medical Express, четыре случая нового коронавируса подтвердили в Мадриде, они стали первыми в Испании.

Все больные лица недавно вернулись из Великобритании, состояние их здоровья пока не тяжелое. Также есть еще три подозрения на случаи нового штамма коронавируса, но результаты тестов будут доступны только во вторник или среду.

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Напомним, ранее пять случаев заражения новым штаммом коронавируса обнаружили в Японии.