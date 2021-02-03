"Британский" штамм коронавирус обнаружили уже в 80 странах, - ВОЗ

С прошлой среды новый штамм зафиксировали в 10 странах

Как отмечается, разновидность коронавируса VOC-202012/01, линии B.1.1.7 с 27 января 2021 года был обнаружен еще в 10 странах.

"По состоянию на 2 февраля в общей сложности 80 государств, расположенных во всех шести регионах ВОЗ, сообщили о завезенных случаях или же о передаче этой разновидности вируса в местных общинах", - сообщили в организации.

"Южноафриканский" штамм коронавируса, получивший маркировку 501Y.V2, с 27 января выявлена еще в восьми странах, их общее количество достигло 41. Этот вариант вируса присутствует в четырех регионах ВОЗ.

Кроме того, разновидность коронавируса, обнаруженный в Бразилии, получивший наименование P.1, с 27 января был обнаружен еще в двух странах, теперь он присутствует в 10 государствах.

Новости по теме: Во Вьетнаме зафиксировали новый штамм коронавируса

Напомним, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса, который впервые появился в Великобритании в декабре прошлого года является более смертоносным, чем его разновидности, которые были известны ранее.

В то же время, группа исследователей из Оксфордского университета отметили, что они разработают вакцину против новых штаммов коронавируса появились в Великобритании и других странах.