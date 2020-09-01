Британским школьникам запретили "умышленно и злонамеренно" кашлять

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Также запретили юмористически высказываться о пандемии

Британские власти ввели новые правила в школе, согласно которым учащимся запрещено "умышленно и злонамеренно" кашлять, а также шутить о коронавирусе. Об этом пишет Daily Mail.

В частности, в гастингской школе с недавних пор запрещено "умышленно и злонамеренно" кашлять или чихать, юмористически высказываться о пандемии и специально контактировать с другим человеком.

В другом лондонском учебном заведении за "кашель в шутку" грозит отчисление.

В одной из школ Дерби пошли ещё дальше и выделили каждому классу свою уборную. Посещение "чужих" туалетных комнат здесь будет считаться серьезным проступком.

Напомним, в Тернополе в условиях карантина с 1 сентября будут курсировать дополнительные троллейбусы, чтобы обеспечить надлежащий подъезд учеников к школам.