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Британские истребители перехватили два российских самолета у берегов Шотландии

Истребители Typhoons начали действовать после того, как Ту-142 вошли в контролируемую Соединенным Королевством зону международного воздушного пространства

Истребители ВВС Великобритании перехватили два российских самолета у берегов Шотландии. Об этом сообщает Independent.

Как отмечается, наблюдение за зоной обеспечивает безопасный проход для всех других самолетов, включая гражданские трансатлантические авиалайнеры, которые находятся под контролем гражданского воздушного движения Великобритании.

Впрочем, российские самолеты были идентифицированы как самолеты морской разведки и противолодочной обороны.

По информации пресс-службы Северного флота РФ, два самолета Ту-142 выполнили плановые полеты над Баренцовым, Норвежским и Северным морями. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители других стран.

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Ранее сообщалось, что два российских военных самолета, которые находились в 80 км от острова Унимак недалеко от Аляски, были перехваченные американскими истребителями.

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