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Британская армия тестирует "дрон-комар", которому не страшен шторм

Скорость дрона достигает 80 км в час

Дрон Bug newatlas

Британская компания UAVTEK разработала вместе с BAE Systems дрон под названием Bug (комар), который в настоящее время тестирует британская армия. Об этом сообщает портал New Atlas.

Согласно сообщению, вес одного экземпляра составляет 196 граммов. Само устройство может работать в порывах ветра, чья скорость достигает 80 км в час. Всего он имеет 4 пропеллера.

Отмечается, что Bug может летать 40 минут и имеет запас хода без подзарядки до 2 км.

Дрон Bug newatlas

Компании-разработчики планируют в будущем улучшить дрон, добавив ему сенсоров.

"Даже в самую сложную погоду Bug может предоставить жизненно важные тактические данные разведки о том, что находится за соседним холмом. Он может работать автономно, помогая военным с визуализацией окружающей среды", - заявил представитель BAE Systems Джеймс Джерард.

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Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки компания Aevum представила самый большой в мире дрон Ravn X, который также может во время полета запускать небольшие спутники на орбиту. 

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