Британия ввела санкции против россиян из-за отравления Навального

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Под ограничения попали 6 человек и 1 организация

Правительство Великобритании ввел санкции против 6 россиян и 1 организации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Отмечается, что санкции предусматривают замораживание активов на территории Великобритании и запрет на въезд. Под ограничения попали начальник управления президента РФ по вопросам внутренней политики Андрей Ярин, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, директор ФСБ РФ Александр Бортников и два заместителя министра обороны РФ: Павел Попов и Алексей Криворучко.

Важно, что санкции ввели и против российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого журналисты Bellingcat считают куратором операций ЧВК "Вагнера" в 2013-2014 годах. Кроме того, ограничения ввели и в отношении российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

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Ранее сообщалось, что Европейский Союз ввел санкции против Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В список также попали 6 человек и научно-исследовательский институт.