Британия потребует наличия теста на коронавирус от всех путешественников

Великобритания изменила условия въезда путешественников в страну из открытых источников

Таким образом в стране планируют защититься от новых штаммов COVID-19

В Великобритании вводят новые условия принятия иностранных туристов, которые сопровождают обязательным наличием отрицательного теста на COVID-19. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, нововведения начнут действовать уже с 18 января в 04:00 по Гринвичу. Поэтому туристам, которые путешествуют в Великобританию, стоит иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, который сделан не позже, чем 72 часа назад. Также главным условием является пребывание на самоизоляции до 10 дней, впрочем срок может уменьшиться до 5 дней, в случае отрицательного результата.

При этом добавляется, что такие меры страна вводит во избежание заражения новым штаммом коронавируса, который туристы, вероятно, могут привезти из других государств.

Правительство Британии планирует и в дальнейшем поддерживать туристическую отрасль.

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Ранее сообщалось, что Британия изменила условия въезда для украинцев в Англию. Путешественники должны иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более, чем за 3 дня до вылета.