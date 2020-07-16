Британия обвинила Россию в попытке вмешательства в выборы

Британский министр Доминик Рааб Фото из открытых источников

Речь идет о сливе конфиденциальных документов относительно торговли между Британией и США

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Российскую Федерацию в попытке вмешаться в парламентские выборы страны в 2019 году. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министра.

Как отмечается, инцидент случился прошлой зимой, когда произошел незаконный слив правительственных документов.

"На основе глубокого анализа правительство установило, что российские силы стремились вмешаться в общие выборы 2019 года через распространение незаконно полученных правительственных документов", - сказал Рааб.

По его словам, перед выборами Россия незаконно получила конфиденциальные правительственные документы о свободной торговле между Великобританией и США. Отмечается, что материалы были слиты в Интернете через социальную платформу Reddit.

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Также министр добавил, что сейчас в Британии продолжается расследование уголовного дела по этому вопросу.

К слову, это первое публичное заявление британского министра относительно попытки Кремля вмешаться в демократические процессы в стране.

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Российская Федерация вмешалась в предвыборную гонку в его стране.

Позже в Кремле опровергли заявления белорусского лидера и отметили, что для таких обвинений страна должна предоставить соответствующие доказательства.