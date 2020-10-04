Британия и ЕС проведут новые переговоры по Brexit

Переговоры будут касаться условий торговли между сторонами

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, во время которого договорились о новом раунде переговоров по условиям торговли после Brexit. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Фон дер Ляйен и Джонсон поручили своим представителям на переговорах Мишель Барнье и Дэвиду Фросту заполнить "пробелы" относительно нынешнего проекта договоренностей. "Прогресс был достигнут за последние недели, но...остаются значительные пробелы, в частности, но не только, в сферах рыбного хозяйства, равных условий и управления", – говорится в совместном заявлении сторон.

В то же время в ЕС добавили, что соглашение должно быть подписано до конца октября, или хотя бы в первых числах ноября. Это необходимо сделать для того, чтобы Евросоюз имел достаточно времени до конца года ратифицировать соглашение.

Ранее сообщалось, что Евросоюз подал иск против правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за нарушение соглашения о выходе страны из ЕС. В ЕС требуют от Британии отказа от спорных положений закона о внутреннем рынке, которые ограничивают товарообмен с Северной Ирландией.