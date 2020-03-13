Британия и ЕС отменили переговоры относительно Brexit из-за пандемии коронавируса
Стороны рассматривают альтернативные способы проведения переговоров, среди которых использование видеосвязи
Великобритания и ЕС заявили об отмене переговоров, касающихся торговой сделки после Brexit, на фоне распространения коронавируса.
Об этом сообщает DailyMail.
"Основные торговые переговоры после Brexit, которые должны были состояться в Лондоне на следующей неделе, были отменены из-за опасения распространения коронавируса", - говорится в заявлении.
Сейчас стороны предлагают альтернативные способы проведения переговоров и одним из таких способов может быть проведение переговоров в формате видеосвязи.
Кроме этого, премьер Британии Борис Джонсон сказал, что "коронавирус является самым худшим кризисом здравоохранения для целого поколения" и предупредил, что "гораздо больше" людей еще умрут от болезни.
Он добавил, что британское правительство рассматривает введение таких мер, как запрет спортивных соревнований, но окончательно пока не приняло решение.
Как сообщалось ранее, у жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо официально подтвердили коронавирус и отправили ее в изоляцию.