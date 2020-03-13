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Британия и ЕС отменили переговоры относительно Brexit из-за пандемии коронавируса

Фото из открытых источников

Стороны рассматривают альтернативные способы проведения переговоров, среди которых использование видеосвязи

Великобритания и ЕС заявили об отмене переговоров, касающихся торговой сделки после Brexit, на фоне распространения коронавируса.

Об этом сообщает DailyMail.

"Основные торговые переговоры после Brexit, которые должны были состояться в Лондоне на следующей неделе, были отменены из-за опасения распространения коронавируса", - говорится в заявлении.

Сейчас стороны предлагают альтернативные способы проведения переговоров и одним из таких способов может быть проведение переговоров в формате видеосвязи.

Кроме этого, премьер Британии Борис Джонсон сказал, что "коронавирус является самым худшим кризисом здравоохранения для целого поколения" и предупредил, что "гораздо больше" людей еще умрут от болезни.

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Он добавил, что британское правительство рассматривает введение таких мер, как запрет спортивных соревнований, но окончательно пока не приняло решение.

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Как сообщалось ранее, у жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо официально подтвердили коронавирус и отправили ее в изоляцию.

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