Боялись заразиться: В Колумбии заключенные подняли бунт из-за коронавируса, 23 человека погибли

Бунт в тюрьме Ла-Модело REUTERS

Министерство юстиции Колумбии начало расследование инцидента

В воскресенье, 22 марта, в Колумбии в одной из крупнейших тюрьм города Богота, Ла-Модело, заключенные начали бунт, потому что боялись заразиться COVID-19, в результате чего погибли 23 человека. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, заключенные боялись, что могут заразиться коронавирусом, поэтому пытались вырваться на волю. В частности, участники протеста выступали против перенаселенности и плохого медицинского обслуживания, которое продолжало наблюдаться в период пандемии. Такие акции наблюдались и в других колумбийских тюрьмах.

Однако, по словам главы министерства юстиций Маргариты Кабелло, тюрьмы обеспечены всем необходимым на случай вспышки COVID-19.

"Нет никаких инфекций, ни заключенные или работники тюрьмы не заражены коронавирусом", — отметила глава ведомства.

По словам Кабелло, в результате воскресного бунта были госпитализированы по меньшей мере 32 узника и семеро тюремных охранников, двое из них — в тяжелом состоянии.

В результате этого министерство юстиции Колумбии начало расследование инцидента.

К слову, по состоянию на 22 марта в Колумбии был зарегистрирован 231 подтвержденный случай коронавируса, двое из которых летальные.

Напомним, недавно Иран освободил из тюрем около 85 тысяч человек, в том числе и политических заключенных, на фоне стремительного распространения коронавируса COVID-19.