Борьба с расизмом в Берлине: Столичную станцию метро переименуют в честь российского композитора
Станцию хотят переименовать в честь Михаила Глинки, который умер в Берлине
Берлинская транспортная компания BVG хочет переименовать одну их станций столичного метрополитена, которая вызывает споры из-за расизма. Станция "Моренштрассе" (Mohrenstraße) может стать "Глинкаштрассе" (Glinkastraße — "улица Глинки"), передает Der Tagesspiegel.
Согласно сообщению, прошлое название вызывало споры из-за расистского подтекста. Слово "Mohren" - устаревшее обозначение для темнокожих людей. Название улицы дает отсылку к тем временам, когда в этом районе размещали рабов, привезенных из Африки.
Теперь станция получит название в честь соседней улицы Глинки, названной в честь русского композитора Михаила Глинки, который умер в Берлине.
"Как компания без предубеждений и один из крупнейших работодателей столицы, BVG отказывается от любой формы расизма или другой дискриминации", - отметили в компании BVG.
Как известно, Общественная организация "Инициатива для черных людей в Германии" в последние годы не раз требовала переименовать улицу Моренштрассе. На фоне протестов против расизма, начавшихся после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда в США, дискуссия возобновилась.
Нагадаємо, акції протестів у США пройшли після того, як увесь світ дізнався, що 25 травня під час жорсткого затримання поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд, підозрюваний в підробці документів і котрий чинив опір під час арешту.
Згодом у США заарештували офіцера поліції, який брав участь у затриманні Джорджа Флойда, - саме цей поліцейський тримав ногу на шиї загиблого.
Крім того, Трамп під час брифінгу в Білому домі пообіцяв залучити американських військових для придушення акцій протесту, а також заявив, що заворушення, які відбуваються в США, слід вважати актами тероризму.