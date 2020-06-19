Госсекретарь США назвал Болтона "предателем", а его заявления – "ложью"

Государственный секретарь США Майк Помпео Фликр

По словам Помпео, Болтон своими заявлениями подорвал доверие американского народа

Бывший советник Трампа Джон Болтон распространяет ряд лживых фактов и является "предателем, который нанес вред Америке". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, комментируя выход мемуаров экс-чиновника, сообщает "Европейская правда".

В частности, госсекретарь США заявил, что отрывки из мемуаров Болтона с острой критикой в адрес Дональда Трампа, которые недавно начали распространять СМИ, является "ложью".

"Я не читал его книгу, но судя по обрывкам, которые опубликованы, – Джон Болтон распространяет ряд лживых фактов, полностью искаженную полуправду и откровенную ложь.

Это грустно и опасно, что в своей финальной публичной роли Джон Болтон стал предателем, который нанес вред Америке, подорвав доверие народа. К сведению наших друзей во всем мире: знайте, что настоящая Америка президента Дональда Трампа – это сила, которая выступает за лучшее в этом мире", - сообщил Помпео.

В свою очередь Трамп уже тоже успел отреагировать на отрывки из книги Болтона.

"Очень скучная" книга чудака Джона Болтона слеплена из лжи и фейковых историй. Он отзывался обо мне только хорошо, пока я не уволил его. Недовольный скучный дурак, который только хотел войны", - написал Дональд Трамп.

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Напомним, накануне The New York Times опубликовало отрывок из книги Болтона "Комната, где это произошло", в котором среди прочего утверждается, что Дональд Трамп связывал выделение военной помощи Украине с получением компромата на своих политических оппонентов.