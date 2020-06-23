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Болтон должен сесть в тюрьму за публикацию мемуаров, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

 REUTERS

Мемуары Болтона содержат секретную информацию про Белый дом

Бывший советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон должен сесть в тюрьму за публикацию мемуаров, поскольку они содержат секретную информацию про Белый дом. Об этом в интервью Fox News заявил Дональд Трамп.

"Я считаю, что он (Болтон - ред.) преступник, и я считаю, честно говоря, что он должен за это сесть в тюрьму", - сказал Трамп.

По словам президента, Болтон "бессердечный парень", поскольку его мемуары содержат секретную информацию о работе Белого дома еще во время его каденции.

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Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Джон Болтон распространяет ряд лживых фактов и является "предателем, который нанес вред Америке".

 

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