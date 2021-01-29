Болгарские мошенники использовали поддельный паспорт Сталлоне в целях рекламы

Поддельный паспорт Сталлоне Фото из открытых источников

Его показывали покупателям как образец высокого качества изготовления

Болгарская преступная группировка использовала поддельный паспорт на имя голливудского актера Сильвестра Сталлоне для рекламы своих услуг по подделке документов потенциальным клиентам. Об сообщила прокуратура Болгарии, передает УНН.

"Был конфискован болгарский паспорт с фотографией и именами известного американского актера, который был представлен покупателям как образец высокого качества изготовления", - заявили в прокуратуре.

Отмечается, что паспорт на имя Сталлоне, в котором указано болгарское гражданство актера, был обнаружен во время обыска в доме одного из членов банды в городе Пловдив.

По данным прокуратуры, в результате операции правоохранителей 28 января были задержаны четыре члена банды, их обвиняют в преступлениях, связанных с контрафакцией.

Кроме паспорта Сталлоне и других поддельных болгарских документов, во время обыска было обнаружено 2958 поддельных банкнот номиналом 100 евро и 6815 банкнот номиналом 50 долларов.

Напомним, первый заместитель главы Департамента киберполиции НПУ Сергей Кропива заявил, что из-за перехода в 2020 году на работу в формате онлайн большого количества граждан и компаний возросло количество онлайн-мошенничеств и соответственно обращений в киберполицию.