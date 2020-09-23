Болгария высылает двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже

Болгария Фото из открытых источников

Об этом было проинформировано посольство России в Софии

Министерство иностранных дел Болгарии дало двум российским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну после того, как прокуратура обвинила их в причастности к шпионажу в балканской стране с 2016 года. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Представитель министерства сообщил, что об этом было проинформировано посольство России в Софии.

Прокуратура сообщила, что два дипломата пытались получить секретную информацию о планах модернизации армии и обслуживания военной техники с 2016 года.

Новости по теме: Болгария высылает из страны двух российских дипломатов

Напомним, в январе в Болгарии местные власти приняли решение о выдворение из страны дипломата посольства Российской Федерации и сотрудника российского торгового представительства в Болгарии.