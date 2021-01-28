Болгария вводит обязательное ношение масок в открытых общественных местах

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Данное требование не будет действовать для клиентов ресторанов и кафе

Правительство Болгарии решило обязать граждан носить маски в открытых общественных местах с февраля 2021 года. Об этом пишет Novinite.

В частности, новые правила будут действовать с 1 февраля по 30 апреля. Так, все жители должны будут носить защитные маски для лица в закрытых общественных местах, в частности в общественном транспорте. Это же касается открытых общественных мест, где невозможно избежать скопления людей.

В то же время сообщается, что данное требование не будет действовать для клиентов ресторанов и кафе, а также на лиц, занимающихся спортом, детей до 6 лет, для участников семинаров, пресконференций и тому подобное.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Болгарии Константин Ангелов заявил, что его страна будет требовать у всех путешественников, приезжающих в страну, пройти ПЦР-тест на коронавирус.