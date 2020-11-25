Болгария ввела локдаун почти на месяц

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Работу продолжат только небольшие магазины

Правительство Болгарии приняло решение ввести локдаун до 21 декабря из-за роста случаев коронавируса. Об этом пишет Reuters.

"Доказано, что лишь одно влияет на COVID-19 - уменьшение социальных контактов или карантин. Чтобы ослабить давление на больницы, которые находятся на грани, мы вводим меры на три недели", - сказал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Новые ограничения начнут действовать с 27 ноября и будут предварительно сохранятся до 21 декабря. В стране закроют рестораны, ночные клубы, торговые центры, спортзалы и детские сады. Студенты и школьники будут переведены на дистанционное обучение.

Туристические поездки по территории страны и за границей будут запрещены.

Работу продолжат только небольшие магазины. Вместе с ними продолжаться спортивные мероприятия, однако, без зрителей. Количество зрителей в театрах будет ограничено 30% от числа мест.

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Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об ослаблении карантина на время Рождественских праздников в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.