Болгария изменила правила для въезда украинцам

Болгария Фото из открытых источников

Въезжать в Болгарию можно будет с 30 июля

Правительство Болгарии упростило въезд для граждан некоторых стран при условии, что туристы будут иметь отрицательный тест на коронавирус COVID-19. В частности новые правила от Министерства здравоохранения Болгарии касаются и украинцев, передает Reuters.

Согласно сообщению, туристы, в частности из Украины, смогут въезжать в Болгарию с 30 июля при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия.

Кроме того, с завтрашнего дня, 28 июля, Болгария будет принимать граждан балканских стран, а также Молдовы, Израиля и Кувейта при тех же условиях.

Как отмечается, Болгария стремится восстановить работу своих черноморских курортов, на которые в этом году не смогли прибыть иностранцы из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что после прибытия туристов из Украины в Болгарию не нужно будет делать тест на коронавирус или проходить 14-дневную самоизоляцию.