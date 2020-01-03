"Болезнь Х": В Конго обнаружили признаки нового смертельного заболевания

В Конго обнаружили новую опасную болезнь Иллюстративное фото

Заболевание может быть таким же заразным, как коронавирус, а его смертность может составлять примерно 50-90% смертности от вируса Эбола

Африканский микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум заявил, что в Демократической Республике Конго могло появиться новое смертельно опасное заболевание. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, болезнь, которая имеет симптомы геморрагической лихорадки, обнаружили у женщины из Конго. Исследование показало отсутствие у нее вируса Эбола и других известных медицине болезней.

Африканский микробиолог, который нашел в 1976 году вирус Эбола, предположил, что женщина может быть нулевым пациентом патогена. Жан-Жак Муембе-Тамфум назвал его "Болезнь Х".

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По предварительным данным, новое заболевание может быть таким же заразным, как коронавирус. Однако его смертность может составлять примерно 50-90% смертности от вируса Эбола.

Напомним, в сентябре 2020 года в Демократической Республике Конго началась одиннадцатая вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола. Это заболевание входит в перечень болезней, которые способны серьезно влиять на здоровье населения и могут быстро распространяться в международных масштабах.