Более полумиллиона американцев остались без света из-за урагана "Салли"

Согласно сообщению, проблемы с электроснабжением возникли в штатах Алабама и Флорида. По данным компаний-поставщиков электроэнергии, причиной отключения электричества является обрушение деревьев и обломанные ветки.

Как отмечает губернатор Рон Десантис, во Флориде было проведено около 600 поисково-спасательных операций.

Just getting out in Orange Beach, Alabama where we rode out #HurricaneSally — going to start tweeting damage. Internet spotty so bear with me. pic.twitter.com/NSEZQYJWef