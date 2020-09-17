Более полумиллиона американцев остались без света из-за урагана "Салли"

Сейчас ураган усилился и движется на север США - в штаты Джорджия и Южная Каролина

Согласно сообщению, проблемы с электроснабжением возникли в штатах Алабама и Флорида. По данным компаний-поставщиков электроэнергии, причиной отключения электричества является обрушение деревьев и обломанные ветки.

Как отмечает губернатор Рон Десантис, во Флориде было проведено около 600 поисково-спасательных операций.

Just getting out in Orange Beach, Alabama where we rode out #HurricaneSally — going to start tweeting damage. Internet spotty so bear with me. pic.twitter.com/NSEZQYJWef — Brian Entin (@BrianEntin) September 16, 2020

По меньшей мере 377 человек были спасены в округе Эскамбия, штат Флорида, из-за наводнения, вызванного ураганом "Салли".

В данный момент ураган усилился и движется на север США - в штаты Джорджия и Южная Каролина.

Отметим, тропический шторм "Салли", сформировавшийся в Мексиканском заливе, в течение нескольких дней приближался к побережью США. Местные власти американских штатов объявили о чрезвычайных мерах, в том числе эвакуации десятков тысяч жителей.

Теперь уже мощный ураган "Салли" грозит масштабными разрушительными наводнениями сразу нескольким штатам юго-восточной части США.

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Напомним, в конце прошлого месяца мощный ураган "Лаура" приблизился к американским штатам Техас и Луизиана. По предварительной информации, порывы ветра достигали 240 километров в час, что повлекло обесточивание примерно миллиона домов.