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Более полумиллиона американцев остались без света из-за урагана "Салли"

Тропический шторм "Салли" в США NOAA

Сейчас ураган усилился и движется на север США - в штаты Джорджия и Южная Каролина

Из-за урагана "Салли", который обрушился на южные штаты Соединенных Штатов Америки, без электричества остались более 550 тысяч человек. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, проблемы с электроснабжением возникли в штатах Алабама и Флорида. По данным компаний-поставщиков электроэнергии, причиной отключения электричества является обрушение деревьев и обломанные ветки.

Как отмечает губернатор Рон Десантис, во Флориде было проведено около 600 поисково-спасательных операций.

 

По меньшей мере 377 человек были спасены в округе Эскамбия, штат Флорида, из-за наводнения, вызванного ураганом "Салли".

В данный момент ураган усилился и движется на север США - в штаты Джорджия и Южная Каролина.

 

 

 

 

Отметим, тропический шторм "Салли", сформировавшийся в Мексиканском заливе, в течение нескольких дней приближался к побережью США. Местные власти американских штатов объявили о чрезвычайных мерах, в том числе эвакуации десятков тысяч жителей.

Теперь уже мощный ураган "Салли" грозит масштабными разрушительными наводнениями сразу нескольким штатам юго-восточной части США.

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Напомним, в конце прошлого месяца мощный ураган "Лаура" приблизился к американским штатам Техас и Луизиана. По предварительной информации, порывы ветра достигали 240 километров в час, что повлекло обесточивание примерно миллиона домов.  

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