Более полумиллиона американцев остались без света из-за урагана "Салли"
Сейчас ураган усилился и движется на север США - в штаты Джорджия и Южная Каролина
Согласно сообщению, проблемы с электроснабжением возникли в штатах Алабама и Флорида. По данным компаний-поставщиков электроэнергии, причиной отключения электричества является обрушение деревьев и обломанные ветки.
Как отмечает губернатор Рон Десантис, во Флориде было проведено около 600 поисково-спасательных операций.
Just getting out in Orange Beach, Alabama where we rode out #HurricaneSally — going to start tweeting damage. Internet spotty so bear with me. pic.twitter.com/NSEZQYJWef— Brian Entin (@BrianEntin) September 16, 2020
По меньшей мере 377 человек были спасены в округе Эскамбия, штат Флорида, из-за наводнения, вызванного ураганом "Салли".
В данный момент ураган усилился и движется на север США - в штаты Джорджия и Южная Каролина.
More from Main Street #Pensacola #HurricaneSally pic.twitter.com/hdtuZchfyQ— Rob Marciano (@RobMarciano) September 16, 2020
The definition of ominous. #HurricaneSally #Pensacola #Florida pic.twitter.com/QsbTKBlrI5— Raye (@SeraneOnline) September 15, 2020
Northern eyewall of #sally in #orangebeach #alabama. #HurricaneSally pic.twitter.com/qYAXSaUWU2— Robert Ray (@RobertRayJourno) September 16, 2020
Terrible. Storm surge damage from Hurricane Sally in Orange Beach, Alabama. #HurricaneSally Chris Haley @HankAllenWX @BrookeLaizer_Wx @StormHour @WGNOtv pic.twitter.com/HT4RIrZVBm— Scot Pilie' (@ScotPilie_Wx) September 16, 2020
Отметим, тропический шторм "Салли", сформировавшийся в Мексиканском заливе, в течение нескольких дней приближался к побережью США. Местные власти американских штатов объявили о чрезвычайных мерах, в том числе эвакуации десятков тысяч жителей.
Теперь уже мощный ураган "Салли" грозит масштабными разрушительными наводнениями сразу нескольким штатам юго-восточной части США.
Напомним, в конце прошлого месяца мощный ураган "Лаура" приблизился к американским штатам Техас и Луизиана. По предварительной информации, порывы ветра достигали 240 километров в час, что повлекло обесточивание примерно миллиона домов.