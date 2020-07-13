Более 80 миллионеров просят увеличить им налоги, чтобы у правительств были деньги на борьбу с коронавирусом

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Состоятельные люди убеждены, что человечество гораздо важнее их деньги

Более 80 миллионеров из США и Европы подписались под открытым письмом, где призывают правительства стран увеличить налоги. Текст обращения под названием "Миллионеры для человечества" обнародован в открытом доступе.

"Сегодня мы, миллионеры, подписавшиеся ниже, просим наши правительства повысить налоги для таких людей, как мы. Немедленно. Существенно. Навсегда", — говорится в письме.

Они считают, что проблемы, вызванные пандемией коронавируса, нельзя решить благотворительностью, поэтому правительства должны взять на себя ответственность и повысить налоги на доходы, которыми владеют состоятельные люди.

"Мы можем обеспечить надлежащее финансирование наших систем здравоохранения, школ и безопасности путем окончательного роста налога на самых богатых людей планеты, как вот нас", — считают подписанты обращения, завершив его словами: "Человечество гораздо важнее наших денег".

Большинство из более 80 подписантов обращения "Миллионеры для человечества" — выходцы из США и Великобритании. Среди них — британский сценарист и режиссер Ричард Кертис, наследница империи Disney Эбигейл Дисней и американский режиссер, продюсер и сценарист Стивен Сигал.

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Ранее сообщалось, что 240 ученых направили ВОЗ открытое письмо, в котором призвали пересмотреть рекомендации относительно борьбы с коронавирусной инфекцией. По их мнению, существует вероятность перемещения коронавируса в воздухе в виде более мелких частиц, что позволяет вирусу проникать в организм человека во время дыхания.

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения рассматривает доказательства возможности воздушной передачи коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19. В ближайшее время организация представит доклад со всей известной информацией.