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Более 70 человек пострадали в результате наводнений в Японии

Наводнение на юге Японии Associated Press

Больше всего от стихийного бедствия пострадал остров Кюсю

В Японии из-за сильных наводнений 70 человек пострадали, еще 13 считаются пропавшими без вести. Об этом пишет "Синьхуа".

По данным издания, сильные ливни, которые продолжаются в Японии с начала июля, привели к разливам рек, горным обвалам и обрушению зданий во многих районах страны... На данный момент жертвами стихии стали уже 70 человек, еще один мужчина скончался позже от остановки сердца, 13 человек остаются пропавшими без вести.

Отмечается, что больше всего от стихийного бедствия пострадал остров Кюсю. Убытки от наводнений превысили $110 миллионов.

Всего в результате сильных дождей оказались затопленными 1550 га угодий, в 27 префектурах страны произошли оползни.

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Напомним, в начале июля южный регион Японии накрыли сильные ливни, которые вызвали наводнение – вода разрушила жилые дома и заполнила улицы. В связи с этим японские власти приказали эвакуироваться почти 800 тысячам жителей трех городов - Кагосимы, Кирисимы и Айры. 

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