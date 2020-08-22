Более 40 лет поисков: В США к 26 пожизненным срокам приговорили серийного убийцу-садиста
Приговор оглашали в бальном зале университета, ведь требовалось такое огромное помещение, чтобы вместить родственников жертв и пострадавших
В Соединенных Штатах к пожизненному заключению приговорили Джозефа Деанджело, известно под прозвищем Убийца из Золотого штата, жертвами которого стали почти 90 человек. Об этом сообщает ВВС Украина.
Согласно сообщению, 74-летнего Деанджело арестовали лишь в 2018 году после того, как полиция вычислила его, взяв образец ДНК из мусорного бака подозреваемого и проверив по базам генеалогических сервисов образцов ДНК.
Ранее подозреваемый пошел на сделку с прокурорами и признался в 13 убийствах, это позволило ему избежать смертного приговора. Кроме этого, он признался в многочисленных изнасилованиях, ограблениях и других преступлениях.
Как отмечается, во время выступления свидетелей Деанджело молча слушал, сидя в инвалидной коляске и не выражая никаких эмоций. Однако перед тем, как судья зачитал приговор, мужчина сделал короткое заявление: "Я слушал все ваши показания, каждое из них, и я искренне прошу прощения у всех, кому причинил боли".
Всего мужчина будет отбывать 11 пожизненных сроков без права досрочного освобождения и еще 15 пожизненных за преступления с применением оружия. Следует заметить, что в 70-е и 80-е годы, когда осужденный совершал свои преступления, он работал в полиции штата Калифорния. Сначала это были мелкие преступления, а впоследствии - жестокие изнасилования и убийства в течение 12 лет.
Напомним, недавно в американском штате Индиана провели первую за 17 лет в США смертную казнь на федеральном уровне.